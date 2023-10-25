شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يشارك بالبطولة الأفريقية بكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 5 الى 6 نوفمبر، المقرر إقامتها بكوت ديفوار

يذكر أن منتخب التايكوندو تصدر المركز الأول وحصل على كأس بطولة صربيا المفتوحة، التى أقيمت يومى 23 و 24 سبتمبر الماضي، متفوقاً على صاحب الأرض الذى جاء فى المركز الثانى، وحل المنتخب الإسباني فى المركز الثالث.

وأحرز لاعبو المنتخب الوطني الأول للتايكوندو 5 ميداليات متنوعة بمشاركة المنتخب بثمانية لاعبين، بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات بالبطولة، وتوج بالميداليات الذهبية كل من: أحمد راوي، جنى خطاب، وبالميداليات البرونزية كل من آية شحاتة، رامى عيسى، عبد الله عصام.