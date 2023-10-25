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التايكوندو يشارك بالبطولة الأفريقية بكوت ديفوار

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القاهرة - سامية سيد -  

يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 5 الى 6 نوفمبر،  المقرر إقامتها بكوت ديفوار 

 

يذكر أن منتخب التايكوندو تصدر المركز الأول وحصل على كأس بطولة صربيا المفتوحة، التى أقيمت يومى 23 و 24 سبتمبر الماضي، متفوقاً على صاحب الأرض الذى جاء فى المركز الثانى، وحل المنتخب الإسباني فى المركز الثالث.

 

وأحرز لاعبو المنتخب الوطني الأول للتايكوندو 5 ميداليات متنوعة بمشاركة المنتخب بثمانية لاعبين، بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات بالبطولة، وتوج بالميداليات الذهبية كل من: أحمد راوي، جنى خطاب، وبالميداليات البرونزية كل من آية شحاتة، رامى عيسى، عبد الله عصام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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