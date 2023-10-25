شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بإدارة برشلونة: فينيسيوس مهرج ويستحق صفعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لهجمة غير مسبوقة من عضو بإدارة برشلونة يشغل نائب المتحدث الرسمي لمجلس المديرين في النادي الكتالوني.

وكتب ميكيل كامبس تغريدة، ثم مسحها، لكن ليس قبل انتشارها بشكل واسع، أثناء فوز الريال على براجا البرتغالي 2-1: «إنها ليست عنصرية، يستحق فينيسيوس صفعة لأنه مهرج. ماذا تعني هذه التحركات غير الضرورية وبلا معنى في وسط الملعب؟».

تغريدة كامبس ستشعل الأجواء قبل «كلاسيكو» السبت بين قطبي الليغا، ولن تعجب فينيسيوس الذي تعرض لـ10 حوادث عنصرية ضده حتى الآن.