شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يواصل لياليه المدهشة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي إلى فوز مثير على الدحيل القطري 4-3 في إطار منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا ليواصل العالمي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وتجمد رصيد الفريق القطري عند نقطة واحدة في المركز الثالث تاركاً الوصافة لبيرسبوليس الإيراني بست نقاط.

وتقدم النصر 3-0 حتى الدقيقة 63 قبل أن تنهار دفاعاته وتتسبب في هدفين في ظرف أربع دقائق من اللقاء، ما جعل الفريق الزائر يواصل محاولاته حتى قلص الفارق إلى هدف في نهاية المطاف.

افتتح البرازيلي تاليسكا باب التسجيل للنصر في الدقيقة 24 بعد كرة وصلت بالكعب من رونالدو ليرسلها الأول زاحفة على يمين صلاح زكريا.

وسجل السنغالي ساديو ماني ورونالدو هدفين في الدقيقتين 56 و61 لكن ثنائية مماثلة من إسماعيل محمد والمعتز علي جاءت لتقلص النتيجة إلى 3-2 في الدقيقتين 63 و67.

وعاد رونالدو الذي كان هدفه الثالث مميزاً مواصلاً لياليه المدهشة في أكتوبر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليسجل الهدف الرابع بطريقة رائعة أكمل فيها عرضية الظهير الدولي سلطان الغنام بيسارية لا ترد على يسار الحارس في الدقيقة 81.

تعرض مرمى النصر مرة أخرى للأهداف في الدقيقة 85 وهذه المرة عن طريق الونغا في الدقيقة 85 لتصبح النتيجة 4-3 ، ما جعل الوقت المتبقي والوقت المحتسب بدلا من الضائع أكثر إثارة حتى جاءت صافرة النهاية بفوز نصراوي صعب ومثير توافق مع ذكرى تأسيسه الثامنة والستين ورد واحد من فاتورتين يتقدم بها الدحيل من المواجهات المباشرة بين الفريقين.