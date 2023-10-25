شكرا لقرائتكم خبر عن أوسيمهن ينفجر غضباً بسبب التواقيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفجرالنجم النيجيري فكتور أوسيمن (24 عاماً) مهاجم نابولي الإيطالي بوجه المشجعين الذين عرقلوا تقدم سيارته طلباًَ لتوقيعه وذلك عند مغادرته ملعب التمرينات يوم الاثنين .

وتحول أوسيمهن بعد مساعدته نابولي لحصد لقب الموسم الماضي بعد صيام 33 عاماً لمعبود الجماهير لأول مرة لمهاجم منذ الأسطورة الراحل مارادونا .

وجاءت ردة فعل النيجيري بسبب التوتر في العلاقة بينه وبين الإدارة .

وغاب المهاجم النيجيري عن فوز فريقه على يونيون برلين بدوري أبطال اوروبا بسبب شد عضلي تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.