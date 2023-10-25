مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وميلان.. بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء، وذلك حين يلتقي مع ميلان الإيطالي، في قمة مباريات المجموعة السادسة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان بدوري الأبطال

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ميلان شكرينيار، لوكاس هيرنانديز

في خط الوسط: فابيان رويز، مانويل أوجارتي، فيتينيا

في الهجوم: عثمان ديمبلي، جونزالو راموس، كيليان مبابي

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان بالمركز الثانى في جدول ترتيب المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والخسارة فى مثلها واحراز 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.



