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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وميلان.. بث مباشر

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء، وذلك حين يلتقي مع ميلان الإيطالي، في قمة مباريات المجموعة السادسة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة .

 

 

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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميلان بدوري الأبطال

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ميلان شكرينيار، لوكاس هيرنانديز

في خط الوسط: فابيان رويز، مانويل أوجارتي، فيتينيا

في الهجوم: عثمان ديمبلي، جونزالو راموس، كيليان مبابي 

 

 

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان بالمركز الثانى في جدول ترتيب المجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والخسارة فى مثلها واحراز 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

 

 


 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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