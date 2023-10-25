شد وجذب بين نيوكاسل وميلان بسبب تونالي..اللاعب مهدد بالإيقاف لفترة طويلة

ياسر رشاد - القاهرة - يفكر نادي نيوكاسل يونايتد في رفع دعوة قضائية ضد نادي إي سي ميلان بسبب الأنباء التي تشير لإمكانية إيقاف لاعبهم الجديد القادم من الروسونيري في الصيف الماضي، ساندرو تونالي لاعب وسط الفريق الإنجليزي.

وتورط تونالي في فضيحة المراهنات في مباريات الدوري الإيطالي، ليكون مهددا بالإيقاف لفترة قد تصل إلى مدة عام.

كشفت التقارير الصحفية الإيطالية، أن تونالي معرض للإيقاف من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لتورطه في قضية المراهنات بالكالتشيو.



وتابعت التقارير أن تونالي أعترف بالمراهنة على مباريات فرق بريشيا وميلان في فترة تواجده مع الناديين في إيطاليا.

وتابعت أن ممثلي ساندرو تونالي يتفاوضون في الوقت الحالي على صفقة قد تنتهي بإيقافه لفترة تترواح ما بين 10-12 شهر وهو الأمر الذي من المتوقع أن يعلن خلال ساعات.

وهدد نيوكاسل برفع دعوى قضائية بملايين ضد نادي ميلان لتعويض الإيقاف حال تأكيده لـ تونالي.

وأبدى النادي الإنجليزي غضبه الكبير من اللاعب المنضم إليه في الصيف في صفقة كبيرة وصلت قيمتها 70 مليون يورو، وإيقافه يعني غيابه لنهاية الموسم.

وسيتم تعليق راتب تونالي الذي يصل إلى 8 مليون يورو في الموسم، وسيتم استبعاده من التدرب مع زملائه، ذلك عكس يوفنتوس الذي سيتم إيقاف لاعبه نيكولو فاجيولي لمدة 7 أشهر بسبب المراهنات لكن النادي سيدفع له راتبه كاملا، وسيمسح له بالتدرب مع الفريق الأول.

