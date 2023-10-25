برشلونة يصدر بيانا رسميًا بشأن قضية نيجريرا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء بشأن قضية نيجريرا واتهام النادي بدفع رشوة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق ونجله.

كان قد تم توجيه الاتهام رسميًا خلال الأسبوع الماضي إلى الرئيس الحالي، خوان لابورتا، بتقديمه رشوة لخوسيه إنريكيز نيجريرا ونجله من أجل مساعدة الحكام للنادي خلال بطولة الدوري الإسباني.

بيان برشلونة حول قضية نيجريرا

يُعلن نادي برشلونة أنه مساء أمس، تناول رؤساءه الخمسة، الحالي خوان لابورتا، والسابقون: جوزيب ماريا بارتوميو، ساندرو روسيل، إنريك رينا وخوان جاسبارت، عشاءً غير رسمي معًا من أجل توحيد وتسوية موقف موحد ضد الهجمات والافتراءات التي تطال النادي والتي كانت تحاول زعزعة الحياة في النادي، واشتدت في الآونة الأخيرة.

قبل الرئيس الحالي لابورتا الاقتراح الذي قدمه جوان جاسبارت في الجمعية العامة للأعضاء المندوبين يوم السبت الماضي، كوسيلة لتعزيز موقف غير قابل للكسر وتحقيق التماسك بين أعضاء النادي.

قام الخمسة بتحليل الوضع الحالي في نادي برشلونة وتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن بعض القضايا، والهدف الشامل هو دعم مصالح النادي، وخاصة فيما يتعلق بالشؤون المتعلقة بالهجمات المستمرة على نادي برشلونة طوال تاريخه، وعلى الأخص في الآونة الأخيرة.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2023

- ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: تنطلق يوم 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- برشلونة وأوساسونا: تنطلق يوم 11 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- المباراة النهائية: تقام يوم 14 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نظام كأس السوبر الإسباني

وتلعب بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يلعب وصيف كل بطولة مع بطل المسابقة الأخرى، وستكون هذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية كأس السوبر الإسباني، بعدما سبق واستضافت البطولة في موسم 2019/2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.

وتشهد بطولة كأس السوبر الإسباني منذ عام 2020 مشاركة 4 فرق وهي بطل ووصيف الدوري المحلي ونظيراهما في كأس الملك، ويشارك برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني 2024 بصفتهما بطلي الدوري والكأس، وكذلك فريق أوساسونا وصيف كأس ملك إسبانيا 2023 وأيضا أتلتيكو مدريد ثالث ترتيب الليجا.

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