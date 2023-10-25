بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز بدوري أبطال أوروبا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر محبي ومتابعي كرة القدم متابعة اللقاء الهام بين فريقي مانشستر سيتي ويونج بويز، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بوابة الخليج 365 بث مباشر لمواجهة مانشستر سيتي ويونج بويز من هنا: بث المباراة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة يونج بويز بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: روبن دياش ، والكر ، أكانجي ، غفارديول.

في خط الوسط: رودي ، غريليتش ، ألفاريز ، فيل فودين ، كوفاسيتش.

في الهجوم: هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة مانستر سيتي ويونج بويز فى دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويونج بويز بدور يالأبطال

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ويونج بويز اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبوتس النتاقل الحصري للبطولة، فيما تبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 4.