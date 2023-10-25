لاعب تشيلسي يعتذر لمدربه

ياسر رشاد - القاهرة - في واقعة طريفة ، قدم كول بالمر لاعب فريق تشيلسي، اعتذاره إلى المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو بعد أن ألقى عليه قارورة مياه عن طريق الخطأ ، على خافية تعادل البلوز أمام نظيره أرسنال بثنائية لكل منهما السبت الماضي.





وقال اللاعب الشاب لموقع تشيلسي: "عندما سجل الخصم هدفهم الثاني كنت أشرب، ذهبت لرمي الزجاجة بعيدًا، لكنني لم أنظر، لقد رأيته يدور ببطء شديد، قلت له آسف واعتذرت بشكل صحيح بعد المباراة. أتمنى ألا يستبعدني بسبب ذلك!".

كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ، قد ألقى القارورة بعد أن سجل آرسنال هدف التعادل.

وفاة نائب رئيس ريال مدريد ..

على صعيد آخر ، أعلن نادي ريال مدريد عبر بيانه ةفاة نائب الرئيس قائلاً: "يعرب نادي ريال مدريد، مجلس إدارته ورئيسه، فلورنتينو بيريز، عن أسفهم العميق لوفاة فرناندو فرنانديز-تابياس، النائب الأول لرئيس النادي، ويقدمون تعازيهم لزوجته، نوريا جونزاليس، وأولاده، وعائلته والأصدقاء".

وواصل البيان: "كان فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في ريال مدريد لمدة 30 عاما، منذ 13 أكتوبر/تشرين أول 1993، وكان عضوا في جميع مجالس الإدارة التي يرأسها فلورنتينو بيريز، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من 17 يوليو 2000 إلى 2 يوليو/تموز 2006، كما تولى منصب النائب الأول من 1 يونيو/حزيران 2009 حتى الوقت الحاضر، وأظهر دائما التزامه تجاه ريال مدريد وكافة قطاعات النادي، خلال الفترة التي كان فيها فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في مجلس إدارة ريال مدريد، فاز نادينا ب58 لقبا، بما في ذلك 6 كؤوس أوروبية لكرة القدم و3 كؤوس أوروبية لكرة السلة".

"لقد كان فرناندو فرنانديز-تابياس مثالا للولاء والالتزام والتفاني في خدمة ريال مدريد.. وفاته خسارة كبيرة لريال مدريد ولجميع مشجعيه.. ارقد في سلام".