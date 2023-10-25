قرار جديد من أنشيلوتي استعدادا للكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو والتي تجمع بينهما يوم السبت المقبل، على ملعب لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ولعب ريال مدريد آخر مبارياته قبل الكلاسيكو يوم أمس الثلاثاء، أمام نظيره سبورتنج براجا وأنتصر عليه بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد لم يتدرب اليوم، بعدما قرر أنشيلوتي منحهم راحة من التدريبات، على أن يعودوا للمران ظهر غدا الخميس استعدادا للكلاسيكو.

وتابعت التقارير، أن أنشيلوتي المدير الفني للملكي قرر منح لاعبيه الراحة من أجل صفاء ذهنهم قبل اللقاء المرتقب أمام برشلونة خاصة أن هذا الشهر شهد فترة التوقف الدولي، وسافر اللاعبون مع فرقهم المختلفة.

وأضافت التقارير، أن الثنائي فينيسيوس جونيور وبيلينجهام خاضا 90 دقيقة مع الملكي ضد براجا، وسيتمكنان من التعافي قبل استكمال المران يوم غدا.

وستكون الجلسة الثانية، يوم الجمعة قبل السفر إلى برشلونة من أجل خوض مباراة السبت.

