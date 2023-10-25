تفاصيل بطولة السوبر الإسباني العام المقبل بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تفاصيل بطولة كأس السوبر، في نسختها المقبلة المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر انطلاق البطولة 10 يناير من العام المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات البطولة تواجد أندية :

برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك).

أتلتيكو مدريد (المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

كما تقرر أن يواجه ريال مدريد، نظيره أتلتيكو مدريد 10 يناير في نصف النهائي ، كما يلاقي برشلونة نظيره أوساسونا 11 من نفس الشهر.

وفاة نائب رئيس ريال مدريد ..

على صعيد متصل ، أعلن ريال مدريد وفاة نائب رئيسه عبر بيان رسمي قائلاً : "يعرب نادي ريال مدريد، مجلس إدارته ورئيسه، فلورنتينو بيريز، عن أسفهم العميق لوفاة فرناندو فرنانديز-تابياس، النائب الأول لرئيس النادي، ويقدمون تعازيهم لزوجته، نوريا جونزاليس، وأولاده، وعائلته والأصدقاء".

وأضاف البيان: "كان فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في ريال مدريد لمدة 30 عاما، منذ 13 أكتوبر/تشرين أول 1993، وكان عضوا في جميع مجالس الإدارة التي يرأسها فلورنتينو بيريز، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من 17 يوليو 2000 إلى 2 يوليو/تموز 2006، كما تولى منصب النائب الأول من 1 يونيو/حزيران 2009 حتى الوقت الحاضر، وأظهر دائما التزامه تجاه ريال مدريد وكافة قطاعات النادي، خلال الفترة التي كان فيها فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في مجلس إدارة ريال مدريد، فاز نادينا ب58 لقبا، بما في ذلك 6 كؤوس أوروبية لكرة القدم و3 كؤوس أوروبية لكرة السلة".

"لقد كان فرناندو فرنانديز-تابياس مثالا للولاء والالتزام والتفاني في خدمة ريال مدريد.. وفاته خسارة كبيرة لريال مدريد ولجميع مشجعيه.. ارقد في سلام".