اخبار الرياضه

بث مباشر بدون تقطيع لمباراة نيوكاسل وبروسيا دورتموند

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مشتعلة تجمع بين فريقي بروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة .

 

وتقدم بوابة الخليج 365 تغطية مباشرة لمباراة بروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد، ولمتابعة البث المباشر للمباراة بدون تقطيع.. إضغط هنا

 

موعد مباراة نيوكاسل ضد دورتموند 

وتنطلق صافرة مباراة نيوكاسل ضد دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء. 

 

ويتصدر نادي نيوكاسل يونايتد جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم وتسجيل 4 أهداف وتلقي 1.

 

بينما يحل بوروسيا دورتموند في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة 1 جمعها من تعادل وهزيمة وعدم تسجيل أية أهداف وتلقي هدفين.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا