بث مباشر بدون تقطيع لمباراة نيوكاسل وبروسيا دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مشتعلة تجمع بين فريقي بروسيا دورتموند ونيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة نيوكاسل ضد دورتموند

وتنطلق صافرة مباراة نيوكاسل ضد دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

ويتصدر نادي نيوكاسل يونايتد جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم وتسجيل 4 أهداف وتلقي 1.

بينما يحل بوروسيا دورتموند في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة 1 جمعها من تعادل وهزيمة وعدم تسجيل أية أهداف وتلقي هدفين.