وفاة نائب رئيس نادي ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء ، وفاة فرناندو فرنانديزتابياس، نائب فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادي الملكي.





وأعلن ريال مدريد عبر بيانه: "يعرب نادي ريال مدريد، مجلس إدارته ورئيسه، فلورنتينو بيريز، عن أسفهم العميق لوفاة فرناندو فرنانديز-تابياس، النائب الأول لرئيس النادي، ويقدمون تعازيهم لزوجته، نوريا جونزاليس، وأولاده، وعائلته والأصدقاء".

مسيرة 30 عامًا ..

وواصل البيان: "كان فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في ريال مدريد لمدة 30 عاما، منذ 13 أكتوبر/تشرين أول 1993، وكان عضوا في جميع مجالس الإدارة التي يرأسها فلورنتينو بيريز، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من 17 يوليو 2000 إلى 2 يوليو/تموز 2006، كما تولى منصب النائب الأول من 1 يونيو/حزيران 2009 حتى الوقت الحاضر، وأظهر دائما التزامه تجاه ريال مدريد وكافة قطاعات النادي، خلال الفترة التي كان فيها فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في مجلس إدارة ريال مدريد، فاز نادينا ب58 لقبا، بما في ذلك 6 كؤوس أوروبية لكرة القدم و3 كؤوس أوروبية لكرة السلة".

"لقد كان فرناندو فرنانديز-تابياس مثالا للولاء والالتزام والتفاني في خدمة ريال مدريد.. وفاته خسارة كبيرة لريال مدريد ولجميع مشجعيه.. ارقد في سلام".

ويستعد ريال مدريد للمواجهة المرتقبة المقبلة أمام برشلونة والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، على ملعب لويس كومبانيس، لحساب منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.