موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيرية ، تنطلق مساء السبت المقبل مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب لويس كومبانيس، لحساب منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.





ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام الرابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوريات الأوروبية.

على صعيد متصل كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تفاصيل بطولة كأس السوبر، في نسختها المقبلة المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر انطلاق البطولة بالمملكة 10 يناير من العام المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته.

وتأتي منافسات البطولة بمشاركة أندية ..

برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك).

أتلتيكو مدريد (المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

كما تقرر أن يواجه ريال مدريد، نظيره أتلتيكو مدريد 10 يناير في نصف النهائي ، كما يلاقي برشلونة نظيره أوساسونا 11 من نفس الشهر.