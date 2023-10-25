مرتبط سلة الاتحاد يفوز على ايسترن كومباني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق مرتبط سلة الاتحاد السكندرى على نظيره فريق ايسترن كومباني بنتيجة ٧٢-٥٧ اى بفارق ١٥ نقطة

جاء ذلك خلال الجولة الاولى من دورى المرتبط الذى أنطلق بينهما اليوم بصالة نادى سبورتنج بالاسكندرية ويحاول هذا الموسم قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى ان يضع مرتبط الاتحاد اقدامه بثبات فى الدورى حتى لا يتسبب فى عرقلة الفريق الاول خاصة فى المبارايات الحاسمة مثلما حدث خلال الموسم الماضى

فى الوقت نفسه يخوض الفريق الاول لكرة السلة بقيادة الكابتن أحمد عمر المدير الفنى مباراته الاولى لدورى المرتبط رجال امام فريق ايسترن كومباني بصالة نادى سبورتنج فى الخامسة مساءا

وقد قرر عمر وجهازه الفنى طى صفحة البطولة العربية التى شارك فى نسختها الاخيرة بالدوحة وطالب اللاعبين بالتركيز فى المبارايات القادمة حتى يحافظوا على تاريخ واسم نادى الاتحاد فى كرة السلة

ومن المتوقع ان ينضم خلال الاسبوع المقبل احد اللاعبين المحترفين الاجانب للفريق بترشيح من الكابتن عمر نفسه بعد ما تم فسخ التعاقد مع المحترف الحالى شانون شارتر بالتراضى بين الطرفين

وكان المدير الفنى أحمد عمر قد ابدى تحفظه على اداء شارتر فى البطولة العربية فى الوقت الذى تلقى فيه اللاعب عقد اخر اثناء تواجده بالدوحة ومن المتوقع ان يكون محترف الدينامو اللبنانى فى قائمة اختيار الجهاز الفنى ومجلس الادارة