5 لاعبين من منتخب الكاراتيه في نهائيات بطولة العالم بالمجر

ياسر رشاد - القاهرة - صعد 5 لاعبين من منتخبنا الوطني إلى المنافسات النهائية لبطولة العالم للكاراتيه المقامة حاليا في المجر حيث ستقام النهائيات يوم الأحد المقبل وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول للبطولة العالمية.



ينافس طه طارق على الميدالية الذهبية بعدما انتزع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن فوق 84 كجم ليواجه الفرنسي مهدي فيلالي.

استطاع يوسف عماد من التأهل إلى النهائي في منافسات كوميتيه فردي رجال في وزن تحت 84 كجم ليواجه في النهائي الإيراني مهدي خودابخشي.

صعد عبد الله ممدوح الى نهائي منافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه بعد تغلبه على بطل اوكرانيا في الدور قبل النهائي للبطولة، لينافس على الميدالية الذهبية في البطولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنافس فيه منه شعبان على برونزية وزن فوق68 كجم بينما ينافس كريم غالى على برونزية منافسات الكاتا فردى رجال.

ومن المتوقع أن يزداد عدد اللاعبين الذين سيتأهلون إلى المباريات النهائية اليوم حيث أن المنافسات جارية على بقية الموازين.

وأشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو منتخبنا الوطني في البطولة العالمية موضحا أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل رفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية.

أضاف أن جميع المتأهلين للمنافسات النهائية من البطولة العالمية في حالة تركيز تام من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود على منصة التتويج.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري في البطولة 22 لاعب ولاعبة، حيث تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “عمرو علاء حسين في وزن 60 ك، علي محمد الصاوي في وزن 67 ك وجماعي، عبد الله ممدوح في وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد في وزن 84 ك وجماعي، طه طارق في وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام في جماعي، أحمد رجب المصري في جماعي، عمر أشرف مصطفى في جماعي“.

بالإضافة إلى: “صلاح الدين محمد في كاتا فردي رجال، زياد محمد عبد الرحمن في كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام في كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي في كاتا جماعي رجال“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، نورسين محمد في وزن 61 ك، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي، دهب ياقوت في كوميتيه حماعي، آية هشام في كاتا فردي سيدات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، ونهى عمرو في كاتا جماعي“.

