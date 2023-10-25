ريال مدريد يحقق رقمًا مميزًا في الانتصارات بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد رقمًا قياسيًا في تاريخ مواجهاته بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على نظيره سبورتنج براجا البرتغالي بثنائية مقابل هدف مساء أمس الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات للبطولة .





وتمكن فريق ريال مدريد من تسجيل الثنائية في اللقاء عبر لاعبيه رودريجو في الدقيقة 16، وبيلينجهام في الدقيقة 61.

وجاء هدف براجا الوحيد عبر اللاعب ألفارو ديالو هدف براجا في الدقيقة 63.

وأعلنت شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية ، أن فوز ريال مدريد بالأمس ، هو الانتصاررقم 108 بدوري أبطال أوروبا، ويعد أكثر من أي فريق آخر في منافسات البطولة.

وفاة نائب رئيس ريال مدريد ..

على صعيد آخر ، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء ، وفاة فرناندو فرنانديزتابياس، نائب فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادي الملكي.

وقال ريال مدريد عبر بيانه: "يعرب نادي ريال مدريد، مجلس إدارته ورئيسه، فلورنتينو بيريز، عن أسفهم العميق لوفاة فرناندو فرنانديز-تابياس، النائب الأول لرئيس النادي، ويقدمون تعازيهم لزوجته، نوريا جونزاليس، وأولاده، وعائلته والأصدقاء".

وواصل البيان: "كان فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في ريال مدريد لمدة 30 عاما، منذ 13 أكتوبر/تشرين أول 1993، وكان عضوا في جميع مجالس الإدارة التي يرأسها فلورنتينو بيريز، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من 17 يوليو 2000 إلى 2 يوليو/تموز 2006، كما تولى منصب النائب الأول من 1 يونيو/حزيران 2009 حتى الوقت الحاضر، وأظهر دائما التزامه تجاه ريال مدريد وكافة قطاعات النادي، خلال الفترة التي كان فيها فرناندو فرنانديز-تابياس عضوا في مجلس إدارة ريال مدريد، فاز نادينا ب58 لقبا، بما في ذلك 6 كؤوس أوروبية لكرة القدم و3 كؤوس أوروبية لكرة السلة".