كأس السوبر الإسباني 2023.. جدول مواعيد المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الإسباني اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات المسابقة لنسخة الموسم المنقضي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية يناير المقبل.

وتنطلق بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها المستحدث بمشاركة 4 أندية هي: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا، حيث يتقابل كل فريقين في مباراة نصف نهائي ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2023

- ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: تنطلق يوم 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- برشلونة وأوساسونا: تنطلق يوم 11 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- المباراة النهائية: تقام يوم 14 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت بطولة كأس السوبر الإسباني العام الماضي قد شهدت تتويج برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما توج الميرنجي بالبطولة التي سبقتها بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.

وكان فريق برشلونة قد توج بلقب الدوري الإسباني للموسم الماضي 2022-2023، للمرة الـ27 في تاريخه قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، إذ وصل البارسا إلى 85 نقطة في المركز الأول، يليه ريال مدريد ثانيا بـ71 نقطة ثم أتلتيكو مدريد ثالثا برصيد 69 نقطة.

نظام كأس السوبر الإسباني

وتلعب بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يلعب وصيف كل بطولة مع بطل المسابقة الأخرى، وستكون هذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية كأس السوبر الإسباني، بعدما سبق واستضافت البطولة في موسم 2019/2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة.

وتشهد بطولة كأس السوبر الإسباني منذ عام 2020 مشاركة 4 فرق وهي بطل ووصيف الدوري المحلي ونظيراهما في كأس الملك، ويشارك برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني 2024 بصفتهما بطلي الدوري والكأس، وكذلك فريق أوساسونا وصيف كأس ملك إسبانيا 2023 وأيضا أتلتيكو مدريد ثالث ترتيب الليجا.

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