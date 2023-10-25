بيلينجهام ينافس حريزمان ونجم برشلونة على جائزة جديدة في الدوري الإسباني

دخل نجم نادي ريال مدريد جود بيلينجهام في منافسة قوية مع نظيريه الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد وجواو فيليكس جناح برشلونة لحصد جائزة جديدة في الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لـ الدوري الإسباني” الليجا” قائمة تضم 5 لاعبين مرشحين لجائزة لاعب شهر أكتوبر وجمعت المنافسة بين الثلاثي بيلينجهام، جواو فيليكس، ايسكو، اليكس جارسيا وجريزمان.

وقدم اللاعبين الخمس أداء رائع مع أنديتهم على مدار الشهر الأمر الذي ظهر في تواجد ريال مدريد ، جيرونا ، برشلونة وأتليتكو مدريد في المراكز الأولى من ترتيب الدوري الإسباني.

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وكان برشلونة قد نجح في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو المقبلة بينما في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإسباني

وخطف برشلونة فوزًا مثيرًا أمام تلتيك بيلباو، بهدف دون مقابل فى المواجهة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب “مونتجويك”، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.