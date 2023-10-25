حقيقة مفاوضات بيراميدز مع حمدي فتحي

أوضح مسئولو نادي بيراميدز حقيقة المفاوضات مع حمدي فتحي نجم الفريق الكروي بفريق الاهلي السابق، والوكرة القطري الحالي تمهيدا التعاقد معه.

وكان حمدي فتحي قد انتقل من النادي الاهلي إلى صفوف الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 مواسم.

وأكد مسئولو بيراميدز، أن الأنباء التي ترددت بخصوص المفاوضات مع حمدي فتحي نجم الاهلي السابق، والوكرة القطري الحالي لضمه في يناير غير صحيحة.

اقرأ أيضا.. هيسكي يتغنى بـ محمد صلاح: الأخطر في ليفربول وأرقامه تتحدث عنه

وأوضح مسئولو بيراميدز، أن الفريق يتواجد به لاعبين مميزين في مركز الوسط، وبعض اللاعبين يشاركون في دقائق معدودة.

وشدد مسئولو بيراميدز على أن مركز حمدي فتحي في الفريق ليس شاغرًا، والنادي لا يحتاج للتعاقد معه.

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، ضيفا على بيراميدز في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بالإسكندرية.