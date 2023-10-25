هيسكي يتغنى بـ محمد صلاح: الأخطر في ليفربول وأرقامه تتحدث عنه

تغنى إيميل هيسكي أسطورة كرة القدم الإنجليزية وليفربول، بـ الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز بعد الأرقام التي حققها في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في احراز 7 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بفارق هدفين فقط عن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

وقال هيسكي في تصريحات لشبكة “سبورت ريفيو”: “محمد صلاح لم تتضاءل أهميته أبدًا في ليفربول”.

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وأضاف: “محمد صلاح يعد الأخطر في ليفربول، ودائمًا ما تجده في المواقف الحاسمة، سواء كان يسجل أو يساهم في هدفًا آخر”.

وواصل: “عندما تحتاج إلى صلاح تجده، خاصة في المرتدات، فهو لاعبًا يتميز بالسرعة رغم عمره”.

وأردف: “أرقام محمد صلاح مع ليفريول تتحدث عنه، لقد قام بعمل رائع هذا الموسم، ووصل عدد أهدافه إلى 200 هدف، وهذا الرقم يظهر أنه جناح يقوم بأشياء مذهلة”.

وأحرز صلاح هدفي ليفربول في شباك إيفرتون، في المباراة الماضية التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.