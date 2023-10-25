الاهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع نجوم الزمالك.. رد رسمي

حسم عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي الجدل حول إمكانية التعاقد مع لاعبين جديد من نادي الزمالك مباشرةً في الفترة المقبلة.

وقال عدلي القيعي في تصريحات إذاعية أن ناديي الاهلي والزمالك حدثت من قبل صفقات بينهما مشيرًا إلى أن لعلاقة ستظل مستمرة بين الفريقين طوال التاريخ ولصالح الكرة المصرية.

وأضاف” الاهلي والزمالك منافسين فقط وليس أعداء والمنافسة بينهما لم ولن تنتهي وكل نادِ لديه الحق في أن يفعل كل شئ لصالح ناديه ، حتي إذا كان التفاوض لضم لاعب من الآخر”.

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وتابع القيعي” في وقت سابق حدث ووافقنا على رحيل لاعبين من الاهلي والزمالك مثل دومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي ، وكنا نعلم على أنهم سيذهبوا إلى القلعة البيضاء”.

وأنهى حديثه” أوافق بالتأكيد على التعاون مع الزمالك ولكن الكل يبحث عن مصلحته بالطبع”.