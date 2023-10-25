تحديد موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

أعلن محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول عن موعد مباراة الفراعنة أمام جيبوتي في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد محمد غرابة في تصريحات صحفية عن تحديد 16 نوفمبر الجاري موعدًا لمباراة المنتخب الوطني أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وشدد على أن معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 13 إلى 21 نوفمبر على أن تكون المواجهة الأولى للفراعنة أمام جيبوتي يوم 16 بإستاد القاهرة الدولي.

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وأوضح أن المواجهة الثانية للمنتخب الوطني أمام سيراليون مشيرًا إلى أن موعدها لم يتحدد من قبل الاتحاد الأفريقي .

واقترب اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك من الانضمام للمعسكر المقبل لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وكان منتخب الفراعنة قد تغلب وديا على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد ثم تعادل مع الجزائر بهدف لكل منهما.