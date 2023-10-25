موقف إمام عاشور من المشاركة مع الاهلي أمام صن داونز

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من المشاركة أمام صن داونز في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويواجه الاهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي على ملعب الأخير يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وصعد المارد الأحمر إلى نصف نهائى الدوري الأفريقي لمواجهة صن داونز وذلك على حساب نادي سيمبا التنزاني بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما خارج دياره والتعادل بهدف لمثله على ستاد ” القاهرة الدولي” مستغلًا قاعدة الهدف بهدفين.

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وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” مصدر بالأهلي كولر يقرر خضوع إمام عاشور لقياسات بدنية واختبار طبي شامل قبل مواجهة الذهاب أمام صن داونز”.

ويلاقي المارد الأحمر منافسه صن داونز في لقاء الإياب يوم الأول من نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.