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"بمشاركة الريال وبرشلونة".. الاتحاد الإسباني يعلن موعد كأس السوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الجديد 2024.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربع فرق وهما، وبرشلونة، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وأوساسونا، في المدينة الرياض.

ويواجهة ريال مدريد نظيره أتلتيكو في مباراة قوية، يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء

وعلى الجانب الآخر، يلاقي نظيره أوساسونا يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير المقبل في نصف نهائي البطولة، في تمام الساعة التاسعة مساء

ويقام نهائي كأس السوبر الإسباني بين الفائز من الطرفين، يوم الأحد 14 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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