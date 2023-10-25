تين هاج: أظهر أونانا شخصيته الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي بعد فوز مانشستر يونايتد 1-0 على إف سي كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، عن هدف ماجواير وتصدي أونانا لركلة جزاء في الثواني الأخير من المباراة.

وقال تين هاج: "إنه أمر لا يصدق، كانت ليلة رائعة، خاصة في الثواني الأخيرة التي استقبلنا فيها ركلة جزاء وتصدى لها أونانا".

وعن هاري ماجواير أضاف: "إنه يؤدي بشكل رائع، ويدافع جيدا وواثق من نفسه في التدخلات الدفاعية، بجانب المهارة التي يمتلكها وهي التسديدات الرأسية".

كما أشاد مدرب يونايتد بأونانا بعد أن أنقذ ركلة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن الفوز لليونايتد: "أظهر أونانا شخصيته الحقيقية، ويعلم أن مستوياته في المباريات الماضية لم تتناسب مع مهاراته الحقيقية".

كان هناك حديث أيضًا عن كريستيان إريكسن، الذي ساعد الفريق في الشوط الثاني عقب نزوله: "كان جزءًا من هذا الفوز بالتأكيد، وأصبح ربط الدفاع بالهجوم أكثر سلاسة عندما دخل".

واختتم تين هاج: "هناك روح جيدة جدًا في غرفة تبديل الملابس، فهم يقاتلون معًا ويحتفلون معًا ويدعمون بعضهم البعض، هذه الروح مطلوبة دائمًا ليكون فريقًا ناجحًا".