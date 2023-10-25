مدير المنتخب يكشف موعد أولى مباريات تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد غرابة مدير المنتخب موعد أولى مباريات المنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا.

وقال محمد غرابة للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: تحدد يوم 16 نوفمبر الجاري موعدًا لمباراة المنتخب أمام جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أضاف "غرابة": معسكر المنتخب سينطلق يوم 13 إلى 21 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 بإستاد القاهرة الدولي، والمباراة الثانية أمام سيراليون و ننتظر تحديد موعدها ومكان إقامتها من قبل الاتحاد الأفريقي، لكرة القدم.