فانتازي.. ارتفاع سعر كيران تريبير اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الأربعاء ارتفاع سعر ظهير نيوكاسل يونايتد كيران تريبير، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 25 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيران تريبير (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان روميرو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

براندون أوستين (توتنهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

بابلو فورنالس (وست هام) 4.7 مليون جنيه إسترليني.