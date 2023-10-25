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فانتازي.. ارتفاع سعر كيران تريبير اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الأربعاء ارتفاع سعر ظهير نيوكاسل يونايتد كيران تريبير، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 25 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيران تريبير (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان روميرو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

براندون أوستين (توتنهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

بابلو فورنالس (وست هام) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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