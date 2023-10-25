مدرب صن داونز: مواجهة الأهلي مثيرة.. وأصلي من أجل عودة المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش



تحدث رولاني موكوينا مدرب نادي صن داونز الجنوب أفريقي عن مواجهة الأهلي في دور نصف نهائي السوبر الأفريقي، والغيابات المؤثرة التي تضرب الفريق.



وتأهل ماميلودي صنداونز إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعد تعادله السلبي مع فريق بترو أتلتيكو، ودخل الفريق الجنوب أفريقي مباراة الإياب متقدمين بنتيجة 2-0.



وقال مدرب الفريق في تصريحات نقلها موقع النادي الرسمي: "لقد كانت مباراة صعبة ضد خصم جيد للغاية، وذكرت من قبل مدى قوتهم على البناء من الخلف، ولديهم ثلاث قلوب دفاع أقوياء للغاية ويصعب المرور منهم".



وأضاف: "مباراة الأهلي دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام، وتعاقدوا مع لاعبين جيدين، وشاهدت قليلاً مباراتهم خارج أرضهم في تنزانيا حيث تعادلوا 2-2 أمام سيمبا، ويجب أن تكون مباراة مثيرة لأنها تجمع بين فريقين جيدين للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز بالمباراة".



وعن المشاركة في البطولة بدون بعض اللاعبين المهمين، اختتم: "أصلي كل ليلة لكي يصنع الله معجزة، صلاتي له أن يعيد لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا في أقرب وقت ممكن من الإصابة، لأنهم يصنعون فرقًا كبيرًا ولكن علينا أن نهنئ بقية اللاعبين الذين جاؤوا وأظهروا أنه يمكننا الاعتماد عليهم".



ويلاقي صن داونز نظيره الأهلي ضمن مباريات نصف نهائي الدوري الأفريقي، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء.