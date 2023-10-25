موعد سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يتوجه الفريق الأول للنادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا غدا الخميس، استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكان النادي الأهلي تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، على حساب سيمبا التنزاني، بعد التعادل في الذهاب 2\2، والإياب 1\1.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الفريق الأحمر سوف يخوض مرانه غدا الخميس، وبعدها يتوجه الفريق إلى مطار القاهرة، ويستقل طائرة خاصة إلى جنوب أفريقيا.

وأوضح المصدر، أن خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي، سوف يسبقان البعثة لترتيب مقر الإقامة والتدريبات، واستقبال البعثة.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي على ملعب الأخير.