نجم الأهلي السابق يكشف سبب تراجع المستوى أمام سيمبا.. وأزمة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد فضل نجم الأهلي السابق، سبب انخفاض مستوى الفريق الأحمر، في مواجهة سيمبا التنزاني الماضية، بنصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

قال محمد فضل في برنامج إذاعي: "اللاعبون كانوا يفكرون في مواجهة صن داونز بنصف نهائي الدوري الافريقي، خلال لقاء سيمبا التنزاني الذي أقيم أمس، وهو ما أدى لانخفاض المستوى".

أضاف "فضل": "يجب على كولر أن يؤهل لاعبي الأهلي بشكل نفسي جيد لمباراة الذهاب في بريتوريا، بسبب النتائج السلبية بالسنوات الماضية.

وأوضح نجم الأهلي السابق: "صن داونز حاليا بالطبع فريق جيد، ولكن الأهلي أفضل فريق في إفريقيا خلال الفترة الماضية والجميع يعلم قوته جيدا".

وأكمل: "إمام عاشور لاعب الفريق، فنيا من أفضل اللاعبين في مصر، وإمكانياته مختلفة عن أي لاعب آخر في وسط الملعب، ولكن لاعب كرة القدم مش فنيا فقط".

أتم تصريحاته: "مشكلة إمام عاشور خارج الملعب، هو محتاج يتعامل بذكاء لاستمراره كأفضل لاعبي مصر، خاصة وأن جماهير الأهلي عندها آمال كبيرة عليه لتحقيق البطولات والنجاحات مع الفريق".