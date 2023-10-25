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تشيلسي يسعى للتعاقد مع آرون رامسديل حارس أرسنال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستعد نادي لتقديم عرض لأرسنال من أجل ضم الحارس آرون رامسديل في الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير. بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ويريد البلوز الاستفادة من وضع الحارس الإنجليزي مع الأرسنال، حيث لم يشارك في مباراة كأساسي منذ وصول الإسباني ديفيد رايا قادما من برينتفورد على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من ادعاء أرتيتا أنه سيقوم بالتدوير في مركز حراسة المرمى، فقد بدأ رايا جميع مباريات الست منذ مجيئه ليحل محل رامسديل.

وانضم رامسديل إلى أرسنال في موسم 2021/22 قادما من شيفيلد يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون يورو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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