تشيلسي يسعى للتعاقد مع آرون رامسديل حارس أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستعد نادي تشيلسي لتقديم عرض لأرسنال من أجل ضم الحارس آرون رامسديل في الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير. بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ويريد البلوز الاستفادة من وضع الحارس الإنجليزي مع الأرسنال، حيث لم يشارك في مباراة كأساسي منذ وصول الإسباني ديفيد رايا قادما من برينتفورد على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من ادعاء أرتيتا أنه سيقوم بالتدوير في مركز حراسة المرمى، فقد بدأ رايا جميع مباريات الدوري الإنجليزي الست منذ مجيئه ليحل محل رامسديل.

وانضم رامسديل إلى أرسنال في موسم 2021/22 قادما من شيفيلد يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون يورو.