باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز قائمة مواجهة المصري، المقرر لها في الرابعة من عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

ويتوجه فريق بيراميدز صباح الخميس إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، ويخوض التدريب الأخير هناك، حتى موعد مواجهة النادي المصري.