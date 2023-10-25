كيف يستعد الأهلى لمباراتى صن داونز فى نصف نهائى الدورى الأفريقى؟

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غدا الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، بعد 24 ساعة راحة اليوم الأربعاء.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة المستحدثة من الكاف، بعدما تعادل خارج أرضه 2/2 وتعادل على أرضه 1/1 وتأهل بفضل الهدف المسجل خارج الأرض.

منح الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر راحة للاعبين اليوم الأربعاء، قبل بداية التحضير لمباراة صن داونز والسفر إلى ‏جنوب أفريقيا والذي تحدد له غدا الخميس.

كيف يستعد الأهلي لمباراة صن داونز؟

تسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقرير مفصل من ياسين الميكاري محلل الأداء بالفريق الأحمر عن فريق صن داونز وعدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالمنافس، من أجل دراسته وتشريحه بشكل جيد قبل المباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحرص كولر على مشاهدة عدد من مباريات صن داونز أهمها مباراتيه في ربع نهائي الدوري الإفريقي ضد بترو أتلتيكو، وعدد من مبارياته في الدوري الجنوب إفريقي، من أجل معرفة أسلوب اللعب، كما يدرس الفريق من خلال مباراة الفريقين في النسخة الماضية من دوري الأبطال في دور المجموعات والتي خسرها الأهلي بنتيجة 5 / 2.

كيف يعالج كولر أخطاء لاعبي الأهلي؟

ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسات ومحاضرات فنية مع لاعبيه بعد استئناف التدريبات الجماعية غدا الخميس، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة سيمبا التنزاني أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ما هي أبرز الأخطاء التي يركز كولر على تصحيها؟

يرغب كولر في تصحيح أخطاء لاعبيه بعدما أظهرت مباراة الإياب وجود مساحات شاسعة بين خطوط الأهلي الثلاثة وظهور حالة من التراخي وغياب التركيز عن اللاعبين، بخلاف استمرار أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، وسوء التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية وغياب الرقابة مع مهاجمي الفريق المنافس.