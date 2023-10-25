شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب التجديف المصرى: حصدنا 19 ميدالية وتأهل 4 لاعبين لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري للتجديف نتائجًا مشرفة في ختام فعاليات بطولة التصفيات الإفريقية التأهيلية للألعاب الأولمبية والبارلمبية بباريس 2024، حيث تأهل 4 لاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وقال رئيس بعثة المنتخب المصري للتجديف المهندس حاتم قنديل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المنتخب جاء في الصدارة حاصلًا على 19 ميدالية في بطولة إفريقيا 15 التي أقيمت بتونس، منها 9 ميداليات ذهبية و7 فضية و3 برونزية.

وأشاد بأداء المنتخب المصري الذي نجح وأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، مثمنًا مجهود كل من (عبدالخالق البنا، وغادة ندا، وعلي الزيني ومروة عبدالعال) في تمكنهم في التاهل للمشاركة في أولمبياد باريس.

وفي فئة ذوي الهمم، حقق الثنائي (مروة عبدالعال - علي الزيني) المركز الأول، مؤكدين تفوقهم وقوتهم في المنافسات، كما حصلت زهراء محمد علي على المركز الثاني، في حين حقق علاء حسن المركز الثالث، مسجلين أداءً رائع.