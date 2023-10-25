شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاراتيه لليوم السابع: استضافة بطولة العالم مواصلة لنجاح الرياضة والدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه إن الاتحاد المصرى يسعى لاستضافة بطولة العالم منذ عامين، وكلل الله الجهود بموافقة الاتحاد الدولي رسميا لتقام فى مصر عام 2025.

وقال الدهراوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" والمتواجد حاليا فى المجر إن إقامة البطولة بمصر نتيجة لجهد الدولة المصرية، والاتحاد والوزارة، خاصة وان مصر استضافت عدة بطولات خلال الفترة الأخيرة مثل الجائزة الكبرى والبريميرليج والسيرياس A ونظرا لنجاح مصر فى استضافة هذه البطولات وقدرة مصر الفائقة على إنجاح اى بطولة دفع الاتحاد الدولى للموافقة.

أضاف محمد الدهراوى إن استضافة بطولة العالم للكاراتيه يحسب للدولة المصرية على جميع المستويات.

وافق الاتحاد الدولى للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينيوس على إقامة بطولة العالم للكبار منافسات الفردى 2025 بمصر ، وتقدم الاتحاد المصرى برئاسة محمد الدهراوى بطلب لاستضافة منافسات بطولة العالم 2025 وهو ماتمت الموافقة عليه بإجماع أعضاء الجمعية العمومية ، وتلقى اتحاد الكاراتيه بريد إلكتروني من نظيره الدولى يخطره بالموافقة.