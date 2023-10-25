شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمد عبد الشافى عن الزمالك أمام إنبى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مواجهة فريقه أمام إنبى المقرر لها بعد غداً الجمعة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى NILE.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن محمد عبد الشافى يعانى من إصابة ستمنعه من التواجد مع الزمالك أمام إنبى، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة.

ويخضع محمد عبد الشافى لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة محمد أسامة للشفاء من الإصابة التى يعانى منها ولعودته سريعاً إلى التدريبات الجماعية مع الفريق الأبيض.

فى سياق مختلف رفض محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظام تثبيت حارس فى التشكيل الأساسي للفريق، سواء محمد عواد أو محمد صبحي، من أجل خلق نوع من التنافس بينهما للوصول لأفضل مستوي.

ويعمل مدرب حراس الزمالك، علي تجهيز الثنائي محمد عواد ومحمد عبد المنصف بالشكل الأمثل قبل كل مباراة، علي إن يكون الاختيار النهائي للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي يحدد الحارس الذي سيعتمد عليه ويعلنها للاعبين خلال الجلسة الفنية التي تسبق كل مباراة.

ويرغب "أوسة" في اشتعال المنافسة الشريفة بين الحارسين "عواد وصبحي" حتي يخرج كل منها أفضل ما لديه، حتي يتمكن من الحصول علي فرصة المشاركة، وذلك فى ظل عودة محمد عواد من الإصابة وانتهاء ايقافه لمباراة واحدة بعد طرده أمام البنك الأهلي.