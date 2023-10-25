شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يختار 21 فى قائمة بيراميدز لمعسكر الإسكندرية ومواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار مواجهات الدوري الممتاز ، حيث يحل المصري ضيفا على بيراميدز في الرابعة من عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

وقرر المدير الفني سفر الفريق بالقائمة المختارة صباح الخميس لبرج العرب للدخول في معسكر مغلق هناك ويخوض التدريب الأخير في برج العرب، حتى موعد مواجهة النادي المصري.