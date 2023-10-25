شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتى بتصفيات كأس العالم 16 نوفمبر باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تحديد يوم 16 نوفمبر الجارى، موعدا لمباراة المنتخب أمام جيبوتى فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تابع غرابة أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 13 نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولى.

أضاف محمد غرابة أن المباراة الثانية أمام سيراليون و ننتظر تحديد موعدها و مكان إقامتها من قبل الاتحاد الأفريقى.