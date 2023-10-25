شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لمنتخبات الكاراتيه: مصر قادرة على استضافة بطولة عالم بسهولة وإقامتها 2025 ليس من فراغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخبات الكاراتيه إن استضافة مصر لبطولة العالم 2025 وموافقة الاتحاد الدولي لم تأت من فراغ بل بسبب معرفتهم بقدرة مصر على استضافة أى بطولة.

قال النجار فى تصريحات خاصة أن مصر استضافت أكثر من بطولة دولية خلال السنوات الماضية وهو ما أعطى الانطباع للدول إن مصر قادرة على تنظيم بطولة عالم بسهولة .

وأشار المدير الفني لمنتخبات الرجال والسيدات ان مصر لديها بنية تحتية انشائية افضل من غيرها وهو ما يشجع الاتحادات الدولية على اسناد تنظيم البطولات إلى مصر .

وكشف مسئولو الاتحاد المصري أن إقامة البطولة بمصر جاء بعد موافقة جميع اعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي حيث جاءت الموافقة بالإجماع وهو ما يؤكد ثقة وقوة الجمعية العمومية للكاراتيه في قدرة مصر على تنظيم بطولة قوية.

وافق الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينيوس على إقامة بطولة العالم للكبار منافسات الفردي 2025 بمصر ، وتقدم الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوى بطلب لاستضافة منافسات بطولة العالم 2025 وهو ماتمت الموافقة عليه ، وتلقى اتحاد الكاراتيه بريد إلكتروني من نظيره الدولي يخطره فيه بالموافقة على إقامة البطولة بمصر.