7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حصولهم على راحة لمدة أسبوع، بعد انتهاء معسكر الإمارات، والذي تخللته وديتان الأولى أمام زامبيا وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف، بينما انتهت الودية الثانية أمام منتخب الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1، بعد تعرض منتخب مصر لطرد في الدقيقة 34 لمحمد هاني.

ويبدأ فيتوريا على الفوز التحضير لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 13 نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في معسكره المقبل، كل من جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.