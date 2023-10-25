شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى عن زيارة الزمالك: أمر وارد وحدث فى السابق أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي على دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة مقر القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

قال القيعى فى تصريحات إذاعية: "الأهلى أرسل تهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد النجاح بسبب رؤيته أن هناك مجلس إدارة جديد للزمالك قد يعيد مرة أخري الهدوء.

أوضح القيعى: "زيارة الزمالك أمر وارد وحدث فى السابق أكثر من مرة، وعندما كنت عضو فى مجلس إدارة الأهلى كنا بشكل دائم هناك اجتماعات داخل الأهلى أو الزمالك وكانت الأمور تسير بشكل مميز.

شدد رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي على أنه حدث من قبل صفقات بين الأهلي والزمالك ، وأن العلاقة ستظل مستمرة بين الفريقين طوال التاريخ ولصالح الكرة المصرية، مشيرا إلى أن الأهلي والزمالك منافسين وليس أعداء ، والمنافسة بينهما لم ولن تنتهي وكل نادي من حقه أن يفعل كل شئ لصالح ناديه ، حتي إذا كان التفاوض لضم لاعب من الآخر.

أردف:" من قبل حدث ووافقنا على رحيل لاعبين من الأهلي الي الزمالك مثل دومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي ، وكنا نعلم على أنهم سيذهبوا للزمالك، وأوافق على التعاون مع الزمالك ولكن الكل يبحث عن مصلحته بالطبع.

كشف القيعي أن الصفقات بين الأهلى والزمالك ستظل مستمرة خلال السنوات المقبلة وطوال وجود الفريقين، وحدث من قبل أن أبلغ كمال درويش رئيس نادي الزمالك ، الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق، برغبته فى التعاقد مع التوأم حسام وابراهيم حسن ، وإذا كان التفكير لدي صالح سليم بعدم التعاون أو عدم التفكير فى مصلحة فريقه كان سيقوم بتجديد التعاقد مع التوأم والحفاظ عليهم من الإنتقال للزمالك، ولكن كان هناك قرار برحيلهم رغم إمكانياتهم الكبيرة والمهمة لأي فريق، لذلك رحلوا إلي الزمالك. أشار إلى أن الوقت يسمح خلال الفترة الحالية لعودة العلاقات بين الأهلي والزمالك بشكل مثل ما كان عليه من قبل، و المنافسة ستظل مستمرة بين القطبين الأهلي والزمالك وهم بالطبع مستمرين فى المنافسة لأن ذلك فى مصلحة الكرة المصرية، ولكننا فى مرحلة تاريخية ومهمة لعودة العلاقات من جديد على مستوي الإدارات وأري أنها لحظة تاريخية، وطول عمر العلاقة بين الأهلي والزمالك جيدة وعلى وفاق بعيدا عن المنافسة.

استطرد: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان لديه رأي صحيح وهو عدم المغامرة به فى مباراتي سيمبا التنزاني بالدوري الأفريقي، وكان ذكي فى التعامل مع إمام عاشور أمس ورفض المغامرة به خلال المباراتين ، لذلك رفض المشاركة خوفًا أن يخسره طوال الفترة المقبلة.

واصل :" أمام عاشور من اللاعبين الإضافة الأهلي ولكن الأمر فيه أكثر من شق مثل طريقة العلاج والتأهيل ، والرجل لابد أن يحافظ عليه للفترة المقبلة، وكولر مضغوط بشدة بسبب ضغط المباريات وكثرة البطولات.