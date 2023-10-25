شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يفوز على الأوليمبى 93 - 33 بدورى السلة لفرق المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18 سنة على نظيره الأوليمبي بنتيجة 93 - 33 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على صالة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لدوري المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:-

32 - 11

55 - 19

72 - 26

93 - 33

وسيلتقي "مرتبط سلة الزمالك" غدا الخميس مع نظيره هليوبوليس على صالة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

والجدير بالذكر أن "مرتبط سلة الزمالك" يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب فرق؛ هليوبوليس والأوليمبي و طلائع الجيش.

ويقود "مرتبط سلة الزمالك" كل من؛ توني ميشيل مديرا فنيا وهاني عبدالعزيز مديرا إداريا.