شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بسبب مباراة مصر وغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو صلاح أمين الصندوق بالاتحاد المصري لكرة اليد، موافقة الاتحاد الأفريقي على تعديل موعد افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير المقبل وتقام على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وقال عمرو صلاح في تصريحات صحفية أن الاتحاد الأفريقي وافق على تعديل موعد البطولة لتقام خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024، بدلا من إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 28 من الشهر نفسه.

وأوضح صلاح: "تأجيل موعد الافتتاح جاء بطلب من مصر بسبب تزامن يوم 18 يناير مع إقامة مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأضاف: "القرار تم بعد التنسيق بين الاتحاد المصري والشركة المتحدة للرياضة خلال الاجتماعات التي دارت خلال الأيام الماضية، تجنبا لتضارب مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة القدم مع مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في البطولتين الكبيرتين".

وكان عمرو صلاح قد أعلن عن تعديل موعد إجراء مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية بالتنسيق بين الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لتقام يوم 15 نوفمبر المقبل بدلا من إقامتها يوم 21 من الشهر نفسه.

وأوضح صلاح أن التنسيق تم خلال جلسة بحضور محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وهشام زايد المدير التجاري للمتحدة للرياضة، حيث جرت مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاق على رعاية بطولة كأس الأمم الافريقية والاستعداد لمراسم القرعة.

وأكد صلاح أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التنسيقية، حيث كانت الجلسة الأولى بحضور محمد الأمين رئيس الاتحاد وحضرها أيضا سيف الوزيري نائب رئيس المتحدة للرياضة، بهدف تنظيم كأس الأمم الأفريقية على أعلى المستويات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور للمشاركة في كاس الأمم الأفرقية للرجال، التي تستضيفها مصر في يناير المقبل، ويتأهل الفائز بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.