شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: الجمهور يختار هدف القندوسى الأفضل فى الجولة الرابعة من دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الجمهور بناء على التصويت الذى أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز هدف أحمد القندوسي بالأفضل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري Nile.

أحرز أحمد القندوسي لاعب سيراميكا و المعار من النادي الأهلي هدف في مرمى الداخلية من تسديدة قوية ، ليحصل على أفضل هدف بعد منافسة مع هدف أوباما لاعب الزمالك و هدف حسام أشرف لاعب بلدية المحلة و هدف رزق حمرون لاعب فاركو.

وكان سيراميكا حقق الفوز على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب بالجولة الرابعة لدورى نايل، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الثامن بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 3 نقاط في المركز الـ13.

تقدم محمود زلاكه لسيراميكا في الدقيقة 8، وأضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى في الدقيقة 22، وأضاف الجزائرى أحمد القندوسى الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 35 و37.