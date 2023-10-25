شكرا لقرائتكم خبر عن جارناتشو يتسبب في إهدار كوبنهاغن ركلة جزاء.. وأسطورة اليونايتد يصفق لأونانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تنوعت ردود الأفعال على ما قام به نجم اليونايتد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في مباراة فوز الفريق على كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا؟

وفي التفاصيل،انشغل لاعبو اليونايتد بالاعتراض على الحكم ماركو غيدا بعد منحه ركلة جزاء لكوبنهاغن في الدقيقة 94 وعندما كان اليونايتد متقدماً بهدف ويحتاج بشدة إلى الفوز بالمباراة، لكن جارناتشو انشغل بشيء آخر وهو ركل العشب في مكان وضع كرة ركلة الجزاء كي يصعب على المنفذ تسديد الكرة في شباك الحارس أندرييه أونانا.

وبالفعل أهدر الدنماركي جوردان لارسون الركلة إذ إنبرى الحارس أونانا وصدها، وتغنت الصحافة البريطانية بتصرف جارناتشو لكن الصحافة الإسبانية تساءلت:«أين قواعد اللعب النظيف في هذا ؟».

الحكم الإيطالي غيدا أنهى بصورة غريبة الشوط الأول مبكراً (44 دقيقة و43 ثانية) والذي خلا من الأحداث وعلق أحد المشجعين: «الحكم شعر بالملل من رؤية أداء اليونايتد لذا صفر قبل نهاية الـ45 دقيقة»، وقال آخر:«صفر كي ينقذ الجميع من البؤس».

الشوط الثاني كان أفضل للفريقين من حيث الفرص وهيمن لاعبو مانشستر يونايتد وسجل هاري ماغواير هدف ترضية المشجعين واحتفل أسطورة النادي الحارس الدنماركي بيتر شمايكل في المدرجات بجنون بعد تصدي أونانا لركلة الجزاء، ليضمن أول فوز للفريق في المسابقة الأوروبية هذا الموسم. ووصف شمايكل الحارس الكاميروني بـ«البطل» في المباراة، لكن أونانا قال:«لا أعتقد أنني البطل، أعتقد أن البطل كان هاري فهو الذي سجل الهدف ومنحنا الفوز».

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بـ9 نقاط يليه غلطة سراي بـ4 نقاط ثم اليونايتد وكوبنهاغن وكان الفوز مهماً لمنح اللاعبين الثقة قبل ديربي مانشستر الأحد وأضاف أونانا:«سنكون مستعدين لمواجهة سيتي لأنه فريق مميز»،ليصفه شمايكل بـ«البطل المتواضع».