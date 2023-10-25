شكرا لقرائتكم خبر عن بالمر يعتذر من مدربه بوكتينيو بعد رمي قنينة عليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف الإنجليزي كول بالمر، لاعب تشيلسي الجديد، عن حادثة لم تشغل عدسات الكاميرا في ديربي لندن السبت الماضي بين تشيلسي وأرسنال (2-2 ) وقال إنه قدم اعتذاره للمدرب بوكتينيو، بعدما رمى عليه قنينة مياه.

وسجل بالمر، المنتقل إلى «البلوز» من مانشستر سيتي مقابل 42 مليون جنيه استرليني في الصيف، الهدف الثاني له بقميص النادي اللندني في شباك أرسنال ثم أضاف زميله الأوكراني مودريك الهدف الثاني قبل أن يقلب أرسنال الطاولة ويعادل النتيجة.

وعلق بالمر على الحادثة التي حصلت بعد إخراج المدرب له واستبداله برييس جيمس قائلاً: «عندما سجل أرسنال الهدف الثاني كنت بصدد شرب الماء على الدكة، رميت القنينة ولم أنظر إلى أي اتجاه ذهبت. رأيتها تنزل ببطء وتضرب المدرب. قلت له آسف واعتذرت منه بشكل لائق بعد المباراة، وآمل ألا يجعلني خارج التشكيلة بسبب هذه الحادثة».

علاقة بالمر (21 عاماً) بالمدرب الأرجنتيني إيجابية وفق خريج أكاديمية سيتي ويقول: «علاقتنا طيبة، أحاول أن ألفت انتباهه يومياً لمهاراتي في التمرينات وأثابر كي أرد له ثقته بي. جئت لتشيلسي كي أترك بصمة وسعيد لأنني فعلت هذا سريعاً، زملائي رائعون وساعدوني على التأقلم».