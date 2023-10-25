شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أقوى مدافع واجهه جاريث بيل؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النجم الويلزي جاريث بيل (34 عاماً) المعتزل مؤخراً عن أقوى مدافع واجهه على الإطلاق. ورد نجم ريال مدريد السابق على هامش استضافته في برنامج تلفزيوني على سؤال من جيمي ريدناب:«فقط للعلم، من كان أقوى خصم واجهته على الإطلاق ؟،» فقال:«كان ميكا ريتشاردز».

وقفز ريتشاردز، نجم مانشستر سيتي السابق، من مقعده في استوديو التحليل وهو يصرخ «نعم، نعم، نعم»، وعندما عاد لكرسيه سأل ريدناب اللاعب الويلزي مجدداً:«هل أنت جاد فيما تقول ؟» فأجاب بيل:«لا، كنت أمزح» ثم علا الوجوم وجه ريتشاردز قبل أن يؤكد له بيل الذي حول أنظاره للعبة الجولف بعد اعتزاله:«لا، لا. كنت أنت أقوى مدافع».