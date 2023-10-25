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الامارات | حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بدبي، سالم بن سعيد الوهيبي، رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم الذي يزور البلاد حالياً.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، بما فيها تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات ولعب المباريات الودية بين المنتخبات الوطنية، وكذلك التحكيم، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وجدد رئيس الاتحاد العُماني تهنئته لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم، متمنياً للمجلس الجديد النجاح في مهمته، مشيداً كذلك بالتعاون الدائم والتنسيق المستمر بين الاتحادين الإماراتي والعُماني في كل ما يخص شؤون اللعبة.

حضر اللقاء عبدالمحسن فهد الدوسري وهشام محمد الزرعوني عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومحمد بن سليمان اليحمدي الأمين العام للاتحاد العُماني لكرة القدم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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