الامارات | بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت بعثة الإمارات، اليوم، رصيدها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 6 ميداليات ملونة بواقع ( 2 ذهب و2 فضة و2 برونز)، خلال منافسات اليوم الثالث للدورة المقامة حاليا بهانجتشو.

وأضاف منتخبا ألعاب القوى والرماية 3 ميداليات جديدة إلى المحصلة الإجمالية، عن طريق ثنائي فتيات الإمارات نورة الكتبي (ذهبية)، وذكره الكعبي (برونزية) في منافسات دفع الجلة، وسيف النعيمي (برونزية) في رماية البندقية.

وأستطاع الثنائي نورة الكتبي وذكره الكعبي فرض سيطرتهما في منافسات دفع الجلة للسيدات فئة (F32)، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، حيث فازت نورة بالمركز الأول محققة مسافة 5.94 متر، ونالت ذكره المركز الثالث بمسافة 4.11 متر، فيما حصلت الإيرانية براستو حبيبي على المركز الثاني بمسافة 5.49 متر.

وهذه هي الميدالية الثانية لذكره الكعبي في الدورة، بعد ميداليتها أمس في رمي الصولجان.

وأضاف سيف النعيمي البرونزية الثانية للبعثة في منافسات بندقية الهواء 10 متر، مختلط وضعية الرقود لفئة (SH1)، بعدما حل ثالثاً بـ230.3 نقطة، فيما فاز التايلاندي اتيدت إنتانون بالمركز الأول بـ253.3 نقطة، وحلت الصينية هوانيو شي في المركز الثاني بـ253.1 نقطة.